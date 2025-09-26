Vorteilswelt
In Lissabon

ÖTV-Ass Grabher kämpft weiter um den Titel

Vorarlberg
26.09.2025 18:41
Julia Grabher hat den nächsten Titel im Visier.
Julia Grabher hat den nächsten Titel im Visier.(Bild: Mattia Martegani)

ÖTV-Ass Julia Grabher hat es ins Halbfinale des W100-Turniers in Lissabon geschafft, musste sich aber gegen die Slowenin Tamara Zidansek durch drei Sätze kämpfen. Nun wartet die Topgesetzte des Turniers auf die Vorarlbergerin.

0 Kommentare

Zwar musste Julia Grabher (WTA-Nr. 121) beim mit 100.000 Dollar dotierten ITF-W100-Turnier in Lissabon den ersten Satz abgeben, steht aber nach dem 6:7(4), 6:3 und 6:2-Sieg gegen die Slowenin Tamara Zidansek verdient im Halbfinale.

Der im ersten Durchgang führte Grabher zwar schon mit Break, musste aber dennoch ins Tiebreak. Einige leichte Fehler in Folge bedeuteten den Satzverlust. Im Zweiten legte das Ländle-Ass dann aber zu, breakte ihre Gegnerin zum 3:2 und holte sich den Satz dann problemlos mit 6:3. Und dann spielte die Dornbirnerin den Sieg im dritten Durchgang souverän heim.

Im Halbfinale wartet nun mit Darja Semenistaja (Let/WTA-Nr. 103) die Topgesetzte des Turniers in der portugiesischen Hauptstadt.

Vorarlberg
