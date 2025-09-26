ÖTV-Ass Grabher kämpft weiter um den Titel

Der im ersten Durchgang führte Grabher zwar schon mit Break, musste aber dennoch ins Tiebreak. Einige leichte Fehler in Folge bedeuteten den Satzverlust. Im Zweiten legte das Ländle-Ass dann aber zu, breakte ihre Gegnerin zum 3:2 und holte sich den Satz dann problemlos mit 6:3. Und dann spielte die Dornbirnerin den Sieg im dritten Durchgang souverän heim.