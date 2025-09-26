Wanderung zum Treffpunkt zweier Flüsse

Der Gewöhnliche Spindelstrauch ist besser unter der Bezeichnung „Pfaffenhütchen“ bekannt. Die Pflanze wächst bevorzugt an Waldrändern, in Hecken oder lichten Auenwäldern und kann bis zu sechs Meter hoch werden. Besonders im Herbst zieht der Strauch alle Blicke auf sich, denn dann reifen die leuchtend rosafarbenen Kapselfrüchte, die sich öffnen und orangefarbene Samen freigeben. Diese ungewöhnliche Farbkombination erinnert an die Kopfbedeckung katholischer Geistlicher – daher der volkstümliche Name „Pfaffenhütchen“. So hübsch die Früchte auch aussehen: Schon wenige Samen können beim Menschen schwere Vergiftungserscheinungen auslösen. Für viele Vögel hingegen stellen diese eine wichtige Nahrungsquelle dar. Arten wie Rotkehlchen, Amseln oder Dompfaffen fressen die Samen und tragen so zur Verbreitung der Pflanze bei. Auch zahlreiche Insekten profitieren: Die Blüten des Pfaffenhütchens, die im Mai und Juni erscheinen, werden von Bienen und Schmetterlingen besucht. Das Pfaffenhütchen ist außerdem ein beliebter Wirt für die Pfaffenhütchen-Gespinstmotte. Im Frühsommer können ganze Sträucher von den Raupen mit einem silbrigen Gespinst überzogen sein – ein gespenstischer Anblick, der die Pflanze allerdings meist nicht nachhaltig schädigt.