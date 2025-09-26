Verena Eugster wird Bundesvorsitzende

Verena Eugster wurde am Donnerstag im Rahmen des JW-Summit, dem Gipfel der Jungen Wirtschaft Österreich, am Hintertuxer Gletscher zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Somit übernimmt sie die Führung von Österreichs größter Interessenvertretung für Jungunternehmer. Eugster, Gründerin der Agentur „w3 create“ GmbH, ist inzwischen seit mehr als zehn Jahren für die Junge Wirtschaft ehrenamtlich im Einsatz. Zunächst als Vorstandsmitglied in Vorarlberg, später als Landesvorsitzende, und nunmehr seit mittlerweile zweieinhalb Jahren als Mitglied des Bundesvorstands, setzt sie sich für junge, unternehmerisch denkende Menschen in ganz Österreich ein.