Junge Wirtschaft

Verena Eugster wird Bundesvorsitzende

Vorarlberg
26.09.2025 17:00
Verema Eugster ist unter anderem Initiatorin des Business Runs und des Female Future Festivals
Verema Eugster ist unter anderem Initiatorin des Business Runs und des Female Future Festivals(Bild: Nina Bröll, Krone KREATIV)

Erstmals seit der Gründung im Jahr 1949 eine Vorarlbergerin an der Spitze der bundesweiten Interessenvertretung. Die Junge Wirtschaft vertritt die Anliegen von 130.000 jungen Unternehmern in ganz Österreich.

Verena Eugster wurde am Donnerstag im Rahmen des JW-Summit, dem Gipfel der Jungen Wirtschaft Österreich, am Hintertuxer Gletscher zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Somit übernimmt sie die Führung von Österreichs größter Interessenvertretung für Jungunternehmer. Eugster, Gründerin der Agentur „w3 create“ GmbH, ist inzwischen seit mehr als zehn Jahren für die Junge Wirtschaft ehrenamtlich im Einsatz. Zunächst als Vorstandsmitglied in Vorarlberg, später als Landesvorsitzende, und nunmehr seit mittlerweile zweieinhalb Jahren als Mitglied des Bundesvorstands, setzt sie sich für junge, unternehmerisch denkende Menschen in ganz Österreich ein.

Ziel: Top-Adresse für Umsetzung unternehmerischer Ideen werden
„Seit der Gründung der Jungen Wirtschaft im Jahr 1949 erleben wir wohl eine der herausforderndsten Zeiten im ständigen Wandel. Umso wichtiger ist es, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Österreich für junge Unternehmer spannend ist – und es auch bleibt. Wer etwas unternehmen möchte, soll dabei unterstützt, anstatt durch Hürden gebremst zu werden. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Österreich zur Top-Adresse für die Umsetzung unternehmerischer Ideen wird“, unterstreicht Eugster die Notwendigkeit, den Standort Österreich konsequent jungunternehmerfreundlich weiterzuentwickeln.

Die Junge Wirtschaft greift Themen auf, die die jungen, unternehmerisch denkenden Menschen in Vorarlberg beschäftigen. Stichworte wie Deregulierung, erleichterter Zugang zu Kapital und mehr Handlungsspielraum für Unternehmer, sind Forderungen der Jungunternehmer.

Vorarlberg
