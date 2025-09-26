Philosophicum: Eröffnung im Zeichen des Abenteuers

Unverfügbares als eine Chance begreifen

Abenteuer erforderten nicht nur den Mut, Grenzen zu überschreiten, sondern auch ein tiefes Verantwortungsbewusstsein – denn ohne Verantwortung drohe Chaos. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen sei es entscheidend, das Unverfügbare als Chance zu begreifen und Verantwortung zu übernehmen, sagte Wallner. Lech als Ort lebe nicht von Planbarkeit, sondern von seinem einzigartigen alpinen Charakter, sagte Bürgermeister Gerhard Lucian. Das diesjährige Thema des Philosophicums treffe das Wesen der Natur in den Bergen. „Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann waren es immer die Abenteuer, die mich geprägt haben – und oft auch Mut und Überwindung verlangten“, bekannte Alt-Bürgermeister Ludwig Muxel.