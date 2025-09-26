Lustenauer wollen in der Südstadt überraschen

Admira schwächelte

Auch bei der Admira war zuletzt etwas Sand im Getriebe. Gegen die beiden Nachzügler SW Bregenz und Rapid II reichte es jeweils nur zu einem 2:2-Remis. Zu wenig für die Ansprüche der Silberberger-Elf, die klar den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hat. Austria-Trainer Markus Mader zeigt auch durchaus Respekt: „Die Admira hat einen starken Kader mit ehemaligen Bundesliga-Spielern und sind nicht umsonst ein Titelfavorit.“ Fakt ist, dass die Südstädter über eine routinierte Elf verfügen. „Sie haben eine fertige Mannschaft, während unser Team sich noch entwickeln muss“, fasst es Co-Trainer Seifedin Chabbi zusammen. Lustenau will das Spiel ähnlich angehen wie zuletzt gegen den FAC. „Wir wollen unsere Leistung bestätigen und unsere Torchancen auch verwerten“, gibt Mader die Devise vor. Als Vorbild dient auch das 1:1-Remis bei der Vienna, in dem Lustenau den Gegner voll und ganz im Griff hatte.