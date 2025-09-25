Babys vertauscht | Endlich gefunden

Endlich gefunden! Über den einen Teil dieses Dramas hat Barbara Winkler in der „Krone“ bereits vor fast zehn Jahren berichtet. Damals war klar geworden, dass die junge Oststeirerin Doris Grünwald nicht Kind ihrer – vermeintlichen – Eltern sein konnte. Blutgruppen und DNA passten nicht. Auch wenn das die Krankenanstaltengesellschaft in der Steiermark nicht wahrhaben wollte: Doris war vertauscht worden. Aber mit wem? Jetzt weiß sie es: Jessica wuchs bei den leiblichen Eltern von Doris auf, Doris bei jenen von Jessica. Wie die beiden zueinander fanden, wie die beiden Frauen und ihre Familien damit umgehen – all das hat die „Krone“ recherchiert. Das muss man gelesen haben!