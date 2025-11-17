Wietersdorf siegt klar – Flamengos feiern

Klarer Heimsieg in Wietersdorf, Winterkönig in Afritz und ein hitziges Futsal-Spektakel in Klagenfurt: Zwei Fußballspiele und ein Hallen-Kracher lieferten am Wochenende alles, was das Sportherz braucht – Tore, Emotionen und sogar einen verweigerten Interview-Auftritt.
Wietersdorf startete wie aus der Pistole geschossen: Schon in der 9. Minute traf Florian Nowak zum 1:0. Nach einem gelungenen Querpass legte Spielertrainer Jakob Rabensteiner in Minute 28 zum 2:0 nach. Nach der Pause blieb der Tabellenführer klar tonangebend. Tobias Höfferer schob in Minute 54 trocken zum 3:0 ein, ehe Dominik Oberraufner nur zwei Minuten später nach einer rasch ausgeführten Ecke per Kopf das 4:0 fixierte. Kappel gelang durch Marcos Camacho in der 82. Minute zwar noch das 4:1, doch am deutlichen Erfolg der Hausherren änderte das nichts mehr.
