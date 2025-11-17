Weniger Alkohol? Diese simple Methode kann helfen

Für viele Österreicher gehört ein Glas Wein zum Essen, das Bier zum Feierabend wie selbstverständlich dazu. Doch jedes alkoholische Getränk hinterlässt Spuren – nicht nur im Kater am nächsten Morgen, sondern auch langfristig im Körper. Forscherinnen und Forscher in Australien haben nun gezeigt: Vor allem mit einer Methode lässt sich der Konsum senken – und so schützt man sich vor Krankheiten wie Krebs.