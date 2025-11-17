Goldketten vom Hals gerissen: „Hab‘ ich geerbt“

Auch, als die junge Mutter ihn vor Gericht klar wiedererkennt. Sie schildert: „Ich war ein paar Minuten von meiner Haustüre entfernt. Ich war gerade mit meiner kleinen Tochter beschäftigt. Ich hab‘ ihn erst bemerkt, als er direkt neben mir gestanden ist.“ Ohne ein Wort zu sagen, habe er ihr die Kette vom Hals gerissen. „Sie ist vielleicht 30 Euro wert“, ist sie erleichtert, keinen materiellen Schaden zu haben. Sentimentalen Wert hätte das Schmuckstück jedoch gehabt: „Es waren die Namen meiner Kinder eingraviert.“