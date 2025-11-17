Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt

Massive Kontrollen gestartet

Der betroffene Betrieb beherbergt rund 170 Tiere, darunter Hühner, Enten, Gänse, Puten sowie Zier- und Hobbyvögel. Die noch lebenden Tiere wurden laut Gesundheitsministerium bereits tierschutzgerecht gekeult. Rund um den Betrieb wird eine Schutzzone von drei Kilometern eingerichtet, in der alle Geflügelhaltungen klinisch untersucht und bei Bedarf getestet werden. Das Gebiet im Umkreis von zehn Kilometern wird als Überwachungszone definiert, in der stichprobenartige Kontrollen stattfinden.