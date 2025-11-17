Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Tiere tot

Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt

Burgenland
17.11.2025 20:05
In einem Betrieb im Burgenland ist am Montag der erste Vogelgrippe-Fall bei gehaltenen Vögeln in ...
In einem Betrieb im Burgenland ist am Montag der erste Vogelgrippe-Fall bei gehaltenen Vögeln in diesem Jahr nachgewiesen worden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

In einem Kleinbetrieb im Burgenland ist am Montag der erste Vogelgrippe-Fall bei gehaltenen Vögeln in diesem Jahr nachgewiesen worden. Rund um den Betrieb wurde eine Schutz- und Überwachungszone errichtet. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft.

0 Kommentare

Zuvor war bei mehreren verendeten Tieren aus der Kleinhaltung im Bezirk Neusiedl am See der Geflügelpest-Erreger HPAI H5N1 nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium am frühen Montagabend in einer Aussendung mit.

Massive Kontrollen gestartet
Der betroffene Betrieb beherbergt rund 170 Tiere, darunter Hühner, Enten, Gänse, Puten sowie Zier- und Hobbyvögel. Die noch lebenden Tiere wurden laut Gesundheitsministerium bereits tierschutzgerecht gekeult. Rund um den Betrieb wird eine Schutzzone von drei Kilometern eingerichtet, in der alle Geflügelhaltungen klinisch untersucht und bei Bedarf getestet werden. Das Gebiet im Umkreis von zehn Kilometern wird als Überwachungszone definiert, in der stichprobenartige Kontrollen stattfinden.

Lesen Sie auch:
Der Virologe Florian Krammer hält eine Pandemie zwar für unwahrscheinlich, rät aber Menschen mit ...
In Kombi mit Influenza
Vogelgrippe: Virologe warnt vor Doppel-Infektion
04.11.2025
„Erhöhtes Risiko“ gilt
21 Wildtiere in Österreich an Vogelgrippe erkrankt
03.11.2025
In der Steiermark
Vogelgrippe: Das sind die Pläne für den Ernstfall
31.10.2025

Erster Nutztiere-Fall heuer in Österreich
Bisher war die Vogelgrippe in Österreich nur bei Wildvögeln aufgetreten, etwa in Kärnten (Bezirk Feldkirchen), Niederösterreich (Gmünd, Horn, Amstetten) und Oberösterreich (Bezirk Linz-Land), vor allem bei Schwänen. Der Fall im Burgenland markiert nun den ersten Nachweis bei gehaltenen Tieren in dieser Saison.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Neusiedl am See
BMG
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 9°
Symbol starker Regen
Güssing
7° / 10°
Symbol Regen
Mattersburg
6° / 9°
Symbol starker Regen
Neusiedl am See
8° / 9°
Symbol starker Regen
Oberpullendorf
6° / 9°
Symbol starker Regen

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
189.231 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
183.281 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
182.130 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
827 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Burgenland
Projekt der Volkshilfe
„Burgenland schenkt“ auch heuer wieder Hoffnung
Entgangene Gewinne
Zahlendreher im ORF: Lotterien sorgen für Chaos
Warum kommt sie nicht?
Eine Beschuldigte hält die Justiz zum Narren
Verein Geben für Leben
Jeder kann sich typisieren lassen und Leben retten
Arbeitsrechtsfall
Zu wenig Gehalt: Nagelstylistin zog vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf