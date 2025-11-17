Zahlendreher im ORF: Lotterien sorgen für Chaos

Alle sieben Zahlen in aufsteigender Reihenfolge

Wie Lotterien-Sprecher Günter Engelhart bestätigt, handelt es sich eindeutig um einen technischen Fehler im ORF-Insert. „Die Zahlen auf win2day – notariell abgesichert – sind die richtigen. Leider gab es am Freitagabend eine Unregelmäßigkeit in der Datenübermittlung von uns an den ORF für die Gestaltung des Inserts. Es wurden irrtümlich alle sieben gezogenen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge übermittelt, und nicht nur die ,sechs Richtigen‘, und die siebente Zahl davon losgelöst als Zusatzzahl“, heißt es.