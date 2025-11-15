„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!

„Vereinfachung“ im Gespräch

Seitens der Bildungsdirektion betont man, dass es jeder Schule selbst obliege, wie Geschlechtsangaben in Anmelde-Formularen aussehen. „Es gibt keine verpflichtenden Vorgaben. Die Schulen orientieren sich an den allgemeinen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Diskriminierungsschutz“, erklärt ein Sprecher. Man stehe aber bereits mit der Schule und dem zuständigen Qualitätsmanager sowie der Schulleitung in Kontakt. „Wir besprechen das Formular und werden es gegebenenfalls vereinfachen“, heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage.