Enorme Schuldenberge: Junger Tiroler überfiel Bank

Vor verschlossener Tür abgeblitzt

Wie sich dann herausgestellt hat, wollte der 23-Jährige zunächst in Rum eine Bank ausrauben. Weil er aber auffällig vor dem Geldinstitut herumschlich, schöpften die Bankmitarbeiter im Inneren Verdacht und ließen die Tür der Filiale nach der Mittagspause einfach geschlossen. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Verdächtige aber schon in Richtung Zillertal unterwegs, wo er nach einem kurzen Zwischenstopp zu Hause sein Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt hat.