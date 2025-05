Einheimischer (23) gesteht Banküberfall in Tirol

Bewaffneter Banküberfall in Fügen

Wie berichtet, hatte der 23-Jährige am Mittwochabend gegen 16 Uhr in Fügen einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale durchgeführt. Der vermummte Täter hatte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Pistole bedroht und so zur Geldherausgabe gezwungen.