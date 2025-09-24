Nasse Fahrbahn: Steirerin stirbt bei Frontalcrash

Wegen der regennassen Fahrbahn kam am Mittwochmorgen eine 17-Jährige mit ihrem Pkw in Tragöß (Steiermark) ins Rutschen. Sie kollidierte mit dem Auto einer 82-Jährigen, die beim Unfall starb.
Tragischer Unfall am Mittwochmorgen in Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Gegen 8.15 Uhr war eine 17-Jährige mit ihrem Pkw auf der L111 in Richtung Bruck an der Mur unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet sie ins Rutschen und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 82-Jährigen.
82-Jährige starb an Unfallstelle
Beim heftigen Aufprall wurde die 17-Jährige schwer verletzt, für die Pensionistin endete der Unfall tödlich. Die 82-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Jugendliche brachte man mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Hochsteiermark. Erhebungen zum genauen Unfallhergang sind derzeit im Gange.
