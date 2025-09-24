Nasse Fahrbahn: Steirerin stirbt bei Frontalcrash

Tragischer Unfall am Mittwochmorgen in Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Gegen 8.15 Uhr war eine 17-Jährige mit ihrem Pkw auf der L111 in Richtung Bruck an der Mur unterwegs. Nach eigenen Angaben geriet sie ins Rutschen und schlitterte auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw einer 82-Jährigen.