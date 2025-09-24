Zaubertore – LASK-Jungs wieder Tabellenführer!

MIt einem beeindruckenden 7:3-Schützenfest über Gleisdorf stehen die LASK Amateure wieder an der Spitze der 3. Liga! Aber auch Verfolger Kalsdorf lässt nicht locker. Der Aufsteiger konnte bei Bundesliga-Absteiger Lafnitz 3:1 gewinnen. DIe Highlights der Runde gibt es im Video.