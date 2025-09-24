Auch Japan sieht sich zur Anerkennung „gezwungen“

Hamas begrüßt Anerkennung des Palästinenserstaates

In einer Mitteilung der Hamas hieß es am Dienstag, man begrüße „alle Positionen, die darauf abzielen, die Rechte unseres Volkes zu wahren und seine Bestrebungen zur Befreiung seines Landes und zur Rückkehr dorthin zu verwirklichen“. Man schätze außerdem „die Aufrufe, die zionistische Besatzung palästinensischen Landes zu beenden, einen vollständig souveränen palästinensischen Staat zu errichten und unserem Volk die Ausübung aller seiner legitimen nationalen Rechte zu ermöglichen“, so die palästinensische Organisation, die aber eigentlich für die Vernichtung Israels eintritt, weiter.