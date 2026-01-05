Das Geheimnis, wie man wirklich abnehmen kann

Welserin über WhatsApp bedroht: „Today you die“
Ex-Mann unter Verdacht
UHU – unter hundert Kilo kommen: So oder so ähnlich lauten bei vielen Landsleuten die Neujahrsvorsätze. Im Fitnessstudio wird dann ein Dauerabo gelöst, doch bald ist die einzige damit zusammenhängende Bewegung die Abbuchung vom Konto. Gehirnforscherin und Buchautorin Manuela Macedonia verrät, was wirklich wirkt.
Gertenschlank und top-gestylt – die Linzer Wissenschafterin und Buchautorin Manuela Macedonia („Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“) lebt vor, was sie verkündet. Wir wollten von ihr wissen, wie man die berühmt-berüchtigte Abnehmfalle der Neujahrsvorsätze austricksen kann. Denn erfahrungsgemäß bleibt von der Euphorie der angestrebten Masseveränderung oftmals nur Frust übrig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.