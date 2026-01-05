Das Geheimnis, wie man wirklich abnehmen kann

Gertenschlank und top-gestylt – die Linzer Wissenschafterin und Buchautorin Manuela Macedonia („Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“) lebt vor, was sie verkündet. Wir wollten von ihr wissen, wie man die berühmt-berüchtigte Abnehmfalle der Neujahrsvorsätze austricksen kann. Denn erfahrungsgemäß bleibt von der Euphorie der angestrebten Masseveränderung oftmals nur Frust übrig.