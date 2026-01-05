Liftler geriet in Rollenantrieb: Finger abgetrennt

Schrecklicher Arbeitsunfall in Galtür im Tiroler Paznaun: Ein Liftarbeiter geriet mit einer Hand in den Rollenantrieb eines Sesselliftes und trennte sich dabei mehrere Finger ab. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall am Sonntagnachmittag. Der 49-jährige Einheimische habe gegen 15 Uhr bei einer Bergbahn im Skigebiet Arbeiten an den Rollen eines Sesselliftes durchgeführt, so die Polizei.
Plötzlich geriet der Mann mit der Hand in den Antrieb der Rollen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.
Die Polizei
Finger an rechter Hand teilamputiert
Und dann passierte es: „Plötzlich geriet der Mann mit der Hand in den Antrieb der Rollen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog“, schildern die Ermittler den dramatischen Unfallhergang. Auf „Krone“-Nachfrage heißt es vonseiten der Exekutive, dass durch den fatalen Zwischenfall mehrere Finger der rechten Hand des 49-Jährigen teilamputiert wurden.
Der Schwerverletzte wurde vor Ort erstversorgt und im Anschluss mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
