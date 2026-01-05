Liftler geriet in Rollenantrieb: Finger abgetrennt

Finger an rechter Hand teilamputiert

Und dann passierte es: „Plötzlich geriet der Mann mit der Hand in den Antrieb der Rollen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog“, schildern die Ermittler den dramatischen Unfallhergang. Auf „Krone“-Nachfrage heißt es vonseiten der Exekutive, dass durch den fatalen Zwischenfall mehrere Finger der rechten Hand des 49-Jährigen teilamputiert wurden.