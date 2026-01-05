Dortmund-Stürmer wechselt zu Ilzers TSG Hoffenheim

In 15 Bundesliga-Spielen war der US-Amerikaner in der laufenden Saison erst einmal eingewechselt worden, mit dem Wechsel nach Hoffenheim verspricht sich Campbell mehr Spielminuten. „Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden“, wollte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl dem 19-Jährigen keine Steine in den Weg stellen.