Klubs bestätigen:

Dortmund-Stürmer wechselt zu Ilzers TSG Hoffenheim

Deutsche Bundesliga
05.01.2026 11:35
Christian Ilzer bekommt Verstärkung in der Offensive.
Christian Ilzer bekommt Verstärkung in der Offensive.(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)

Christian Ilzer hat Verstärkung für seine Offensive bekommen. Cole Campbell wechselt leihweise von Borussia Dortmund zur TSG Hoffenheim, wie die beiden Vereine am Montag bestätigten.

0 Kommentare

In 15 Bundesliga-Spielen war der US-Amerikaner in der laufenden Saison erst einmal eingewechselt worden, mit dem Wechsel nach Hoffenheim verspricht sich Campbell mehr Spielminuten. „Cole ist ein junger Spieler mit viel Potenzial, das er aber aus verschiedenen Gründen zuletzt nicht zeigen konnte. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und war mit seiner aktuellen Rolle unzufrieden“, wollte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl dem 19-Jährigen keine Steine in den Weg stellen.

Hoffenheim soll für die Leihe des Flügelstürmers 1,5 Millionen Euro an den BVB überwiesen haben, der Vertrag beinhalte eine Kaufoption im niedrigen zweistelligen Bereich, heißt es aus Deutschland. 

Ähnliche Themen
Dortmund
TSG 1899 Hoffenheim
Loading
