Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders

Kolumnen
05.01.2026 10:35
Karl Nehammer und Herbert Kickl: Einer zog sich zurück, der andere wurde nicht Kanzler.
Karl Nehammer und Herbert Kickl: Einer zog sich zurück, der andere wurde nicht Kanzler.(Bild: AFP)
0 Kommentare

Welche Ruhe innenpolitisch doch zwischen Weihnachten und Dreikönig in Österreich herrscht! Das ist allerdings nicht immer so. In jüngerer Vergangenheit haben wir rund um den Jahreswechsel mehrfach Regierungsbildungen erlebt. Auch vor einem Jahr, als sich dann plötzlich und nicht so erwartet die ersten Tage des Jahres 2025 zu den innenpolitisch turbulentesten entwickelten.

Rund um das erste Wochenende 2025 wurde das Land politisch total durcheinandergewirbelt, obwohl man vor und zum Jahreswechsel noch von vielen Seiten davon ausgegangen war, dass eine von Karl Nehammer geführte Dreier-Regierung (man nannte sie wegen der bunten Zusammensetzung damals „Zuckerl-Koalition“) spätestens nach dem Dreikönigstag „stehen“ würde.

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Aber am 3. Jänner ließen die Neos die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen platzen. Es fühle sich gut an, bekam man von den Neos zu hören, nachdem sie die Regierungsbildung gesprengt hatten.

Tags darauf warf ÖVP-Chef Karl Nehammer hin, zog sich als Parteichef zurück und kündigte an, auch nicht mehr als Kanzler zur Verfügung zu stehen. Und plötzlich stand Sebastian Kurz ein paar Stunden lang als Nachfolger seines Nachfolgers in den Startlöchern. Vor allem aus Niederösterreich bekam Kurz massive Unterstützung von seiner Partei, aus anderen ÖVP-Bundesländern jedoch deutlich weniger. Und schon war das Comeback wieder Geschichte.

Eine Nacht danach, am 5. Jänner, also genau heute vor einem Jahr, galt der nunmehrige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vormittags als Favorit auf die ÖVP-Spitze, auf die schließlich ein paar Stunden später sehr überraschend Christian Stocker klettern sollte.

Lesen Sie auch:
Glück und Segen fürs neue Jahr: Bundeskanzler Christian Stockler (ÖVP) mit Sternsingern im ...
Geht‘s wieder bergauf?
Die ersten Neujahrsvorsätze des Bundeskanzlers
05.01.2026
„Krone“-Kommentar
Keine Wickel: Europa muss man einfach lieb haben
05.01.2026

Und Wahlsieger Herbert Kickl schien plötzlich doch noch als Bundeskanzler gesetzt. Eine von Nehammer ausgeschlossene blau-türkise Koalition galt plötzlich als realistisch, vor allem, nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dreikönigstag 2025 doch noch über seinen Schatten springen musste und Kickl mit der Regierungsbildung beauftragte.

Wie das ein paar Wochen später endete – das wissen wir.

In Erinnerung bleibt: Es waren die turbulentesten Tage der österreichischen Innenpolitik. Genießen wir die Neujahrs- und Dreikönigsruhe ein Jahr später. Es wird nur eine Ruhe vor den nächsten Stürmen sein.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
292.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
229.574 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.519 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders
„Krone“-Kommentar
Keine Wickel: Europa muss man einfach lieb haben
„Krone“-Gastkommentar
Geldanlage: Es braucht ein wetterfestes Portfolio
„Krone“-Kolumne
So wahr ihm Allah helfe
Anspruch auf Gehorsam
Das hat es mit Trumps „Donroe“-Doktrin auf sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf