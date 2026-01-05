Vor einem Jahr, da war alles gänzlich anders

Tags darauf warf ÖVP-Chef Karl Nehammer hin, zog sich als Parteichef zurück und kündigte an, auch nicht mehr als Kanzler zur Verfügung zu stehen. Und plötzlich stand Sebastian Kurz ein paar Stunden lang als Nachfolger seines Nachfolgers in den Startlöchern. Vor allem aus Niederösterreich bekam Kurz massive Unterstützung von seiner Partei, aus anderen ÖVP-Bundesländern jedoch deutlich weniger. Und schon war das Comeback wieder Geschichte.