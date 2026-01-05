Nach Ferrari-Aus: Zhou Guanyu hat neues F1-Team

„Ich freue mich sehr, dem Cadillac Formula 1 Team als Ersatzfahrer vor dessen Formel-1-Debüt beizutreten. Dies ist eines der aufregendsten neuen Projekte, die der Motorsport je gesehen hat“, wird Zhou in einer Aussendung des US-amerikanischen Rennstalls zitiert. „Ich habe viele Jahre in verschiedenen Funktionen mit Graeme Lowdon und Valtteri Bottas zusammengearbeitet, daher fühlt sich der Beitritt zum Team wie ein Wiedersehen mit der Familie an. Durch meine jüngsten Erfahrungen auf der Rennstrecke und in der Fahrzeugentwicklung bin ich überzeugt, dass ich dem Cadillac Formula 1 Team einen Mehrwert bieten kann, und ich freue mich darauf, sie bestmöglich zu unterstützen.“