Nach Ferrari-Aus: Zhou Guanyu hat neues F1-Team

Zhou Guanyu hat ein neues Team in der Formel 1. Nachdem Ferrari am Freitag die Trennung seines Testpiloten bekannt gegeben hatte, bestätigte Cadillac nun, den 26-Jährigen als Ersatzfahrer ins Team geholt zu haben.
„Ich freue mich sehr, dem Cadillac Formula 1 Team als Ersatzfahrer vor dessen Formel-1-Debüt beizutreten. Dies ist eines der aufregendsten neuen Projekte, die der Motorsport je gesehen hat“, wird Zhou in einer Aussendung des US-amerikanischen Rennstalls zitiert. „Ich habe viele Jahre in verschiedenen Funktionen mit Graeme Lowdon und Valtteri Bottas zusammengearbeitet, daher fühlt sich der Beitritt zum Team wie ein Wiedersehen mit der Familie an. Durch meine jüngsten Erfahrungen auf der Rennstrecke und in der Fahrzeugentwicklung bin ich überzeugt, dass ich dem Cadillac Formula 1 Team einen Mehrwert bieten kann, und ich freue mich darauf, sie bestmöglich zu unterstützen.“
Cadillac feiert in der Saison 2026 sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse. Neben Bottas, den Zhou bereits aus seiner Zeit bei Alfa Romeo kennt, trifft der Chinese auf den ehemaligen Red-Bull-Piloten Sergio Perez.
