Nahost: Österreich für Zweistaatenlösung, aber …

„Wir glauben, dass es zuerst eine politische Lösung braucht“, argumentierte Stocker (ÖVP) am Montagabend (Ortszeit) in New York. Wenn eine Zweistaatenlösung tatsächlich einmal realistisch erscheinen sollte, sei auch für Österreich „die Anerkennung Palästinas als Staat eine Möglichkeit beziehungsweise der nächste Schritt“. Zum derzeitigen Zeitpunkt glaube er allerdings nicht, dass Österreich mit einer Anerkennung von Palästina „ein richtiges Zeichen“ setzen würde.

Meinl-Reisinger: Anerkennung Palästinas aktuell zu früh

Ähnlich argumentierte NEOS-Chefdiplomatin Meinl-Reisinger: Die Anerkennung eines Staats, von dem aktuell nicht einmal gesagt werden könne, „wie das Staatsgebiet ausschaut“, habe momentan zwar Symbolkraft, „aber für mich ist das zu früh.“ Es gelte auch, von der gegenwärtig vorhandenen „Polarisierung“ wegzukommen. „Die Staaten, die Palästina jetzt anerkennen, sind nicht pro Hamas oder gegen Israel. Und die Staaten, die nicht anerkennen, seien nicht uneingeschränkt für jede Handlung der israelischen Regierung und gegen die radikalislamische Terrorgruppe Hamas.