Macron verkündet vor UNO Anerkennung Palästinas

Nur so sei es möglich, diesen Teufelskreis des Krieges und der Zerstörung zu durchbrechen. In seiner Rede ging Macron sowohl auf die von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln ein – als auch auf den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen und das Leid der dortigen Zivilbevölkerung. „Wir sind hier, weil die Zeit gekommen ist“, begründete er den Schritt. Die Zeit sei gekommen, „die 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien“.