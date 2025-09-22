Vorteilswelt
„Zeit ist gekommen“

Macron verkündet vor UNO Anerkennung Palästinas

Außenpolitik
22.09.2025 21:52
Frankreichs Präsident sieht die Anerkennung des Staates Palästina als einzigen Weg, den ...
Frankreichs Präsident sieht die Anerkennung des Staates Palästina als einzigen Weg, den Teufelskreis des Krieges und der Zerstörung im Nahen Osten zu beenden.(Bild: AP/Yuki Iwamura)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Montag bei einer Konferenz zur Zweistaatenlösung die Anerkennung Palästinas als eigenständigen Staat verkündet. Als er diese bedeutenden Worte aussprach, brandete Applaus aus den Reihen der Zuhörerinnen und Zuhörer auf.

Nur so sei es möglich, diesen Teufelskreis des Krieges und der Zerstörung zu durchbrechen. In seiner Rede ging Macron sowohl auf die von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln ein – als auch auf den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen und das Leid der dortigen Zivilbevölkerung. „Wir sind hier, weil die Zeit gekommen ist“, begründete er den Schritt. Die Zeit sei gekommen, „die 48 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien“.

„Wir stehen kurz davor, Chance zu verpassen“
Die Zeit ist zudem gekommen, „den Krieg, die Bombardierungen in Gaza, die Massaker und die Flucht der Bevölkerung zu beenden“. Die „Zeit des Friedens“ sei gekommen, sagte Macron, denn: „Wir stehen kurz davor, diese Chance zu verpassen.“

Bereits am Sonntag hatten Großbritannien, Kanada, Australien und Portugal ein unabhängiges Palästina ausgerufen. Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen neben den USA auch Österreich und Deutschland.

Lesen Sie auch:
Am Montag hat in Italien ein landesweiter Streik im öffentlichen Verkehr begonnen, mit Störungen ...
Solidarität für Gaza
Streikwelle in Italiens öffentlichem Verkehr
22.09.2025
„Hoffnung auf Frieden“
London und Ottawa erkennen Palästina als Staat an
21.09.2025
Debatte um Sanktionen
Von der Leyen: Israel lässt der EU keine Wahl
21.09.2025
„Druck erhöhen“
Baerbock wirbt um Zweistaatenlösung
20.09.2025

Washington kritisiert „Belohnung für die Hamas“
Washington übte heftige Kritik an den Verbündeten, die diesen umstrittenen Schritt gewagt hatten. US-Präsident Donald Trump sei der Ansicht, dass dieser Schritt „eine Belohnung für die Hamas“ sei, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montag vor Journalisten.

