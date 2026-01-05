Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Paarungen stehen fest

Pittsburgh Steelers lösen letztes Play-off-Ticket

US-Sport
05.01.2026 11:01
Aaron Rodgers und Co. stehen in den Play-offs.
Aaron Rodgers und Co. stehen in den Play-offs.(Bild: AP/Justin Berl)

In der National Football League (NFL) stehen seit Sonntag (Ortszeit) alle Play-off-Teilnehmer fest. Das letzte Ticket sicherten sich die Pittsburgh Steelers, die in einem dramatischen Heimspiel den Erzrivalen Baltimore Ravens 26:24 besiegten und damit die Division AFC North für sich entschieden.

0 Kommentare

In der AFC-Conference holten sich die Denver Broncos mit einem 19:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Chargers die Nummer-1-Position und somit ein Freilos in der ersten Play-off-Runde.

Die Steelers behielten in einem Schlagabtausch mit den Ravens die Oberhand, weil Baltimore-Kicker Tyler Loop bei auslaufender Uhr einen Field-Goal-Versuch aus 44 Yards verschoss. Damit steht der 42-jährige Steelers-Quarterback Aaron Rodgers erstmals seit 2021 wieder in den Play-offs, das erste Mal mit Pittsburgh. „Wir haben es uns wirklich die ganze Saison über nicht leicht gemacht“, sagte der vierfache NFL-„MVP“ nach der Partie. „Aber ich bin stolz auf unsere Jungs.“ Pittsburgh trifft nun nächsten Montag auf die Houston Texans, während für Baltimore die Saison vorbei ist.

Play-off-Duelle fixiert
Während sich die Seattle Seahawks bereits am Samstag zur Nummer eins in der NFC gekrönt hatten, erledigten dies einen Tag später die Broncos in der AFC. Denver hat nun nach 14 Siegen in 17 Grunddurchgangsspielen neben dem Freilos dadurch Heimrecht bis zum Finale. Auch die New England Patriots schafften 14 Erfolge, sind aber als Nummer zwei in der AFC bereits am kommenden Sonntag wieder im Einsatz und empfangen die Chargers. Das dritte AFC-Wildcard-Duell lautet Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills.

  In der NFC empfängt Titelverteidiger Philadelphia Eagles die San Francisco 49ers. NFC-South-Champion Carolina Panthers hat Heimrecht gegen die Los Angeles Rams, während es in Chicago am Samstag zum Duell der Bears gegen den Divisions-Rivalen Green Bay Packers kommt.

Raimann-Coach Steichen darf bleiben
Bernhard Raimann behält bei den Indianapolis Colts unterdessen seinen Cheftrainer Shane Steichen. Trotz verpasster Play-offs darf der Coach ebenso wie General Manager Chris Ballard 2026 einen neuen Anlauf starten, verkündeten die Colts am Sonntag nach dem Saison-Aus. Zum Abschluss hatte es eine 30:38-Niederlage gegen die Houston Texans gegeben.

Indianapolis war mit 8:2-Siegen in die Saison gestartet, verlor aber die letzten sieben Spiele – nicht zuletzt, weil Quarterback Daniel Jones wegen eines Achillessehnenrisses ausfiel. Auch Left Tackle Raimann verpasste verletzungsbedingt einige Partien. Kein Erbarmen gab es bei den Atlanta Falcons, dort wurden Trainer Raheem Morris und GM Terry Fontenot gefeuert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
292.005 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
229.574 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
155.519 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr US-Sport
Paarungen stehen fest
Pittsburgh Steelers lösen letztes Play-off-Ticket
Letztes Saisonspiel
Raimanns Colts kassieren siebte Pleite in Folge
NFL
Freilos und Heimrecht bis zum Finale für Seattle
NBA
Pöltl-Klub gewinnt auch 3. Saisonduell mit Atlanta
NHL
Kaspers Red Wings verlieren erneut gegen Penguins

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf