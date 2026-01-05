Pittsburgh Steelers lösen letztes Play-off-Ticket

Die Steelers behielten in einem Schlagabtausch mit den Ravens die Oberhand, weil Baltimore-Kicker Tyler Loop bei auslaufender Uhr einen Field-Goal-Versuch aus 44 Yards verschoss. Damit steht der 42-jährige Steelers-Quarterback Aaron Rodgers erstmals seit 2021 wieder in den Play-offs, das erste Mal mit Pittsburgh. „Wir haben es uns wirklich die ganze Saison über nicht leicht gemacht“, sagte der vierfache NFL-„MVP“ nach der Partie. „Aber ich bin stolz auf unsere Jungs.“ Pittsburgh trifft nun nächsten Montag auf die Houston Texans, während für Baltimore die Saison vorbei ist.