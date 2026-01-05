Pittsburgh Steelers lösen letztes Play-off-Ticket

In der National Football League (NFL) stehen seit Sonntag (Ortszeit) alle Play-off-Teilnehmer fest. Das letzte Ticket sicherten sich die Pittsburgh Steelers, die in einem dramatischen Heimspiel den Erzrivalen Baltimore Ravens 26:24 besiegten und damit die Division AFC North für sich entschieden.
In der AFC-Conference holten sich die Denver Broncos mit einem 19:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Chargers die Nummer-1-Position und somit ein Freilos in der ersten Play-off-Runde.
Die Steelers behielten in einem Schlagabtausch mit den Ravens die Oberhand, weil Baltimore-Kicker Tyler Loop bei auslaufender Uhr einen Field-Goal-Versuch aus 44 Yards verschoss. Damit steht der 42-jährige Steelers-Quarterback Aaron Rodgers erstmals seit 2021 wieder in den Play-offs, das erste Mal mit Pittsburgh. „Wir haben es uns wirklich die ganze Saison über nicht leicht gemacht“, sagte der vierfache NFL-„MVP“ nach der Partie. „Aber ich bin stolz auf unsere Jungs.“ Pittsburgh trifft nun nächsten Montag auf die Houston Texans, während für Baltimore die Saison vorbei ist.
Play-off-Duelle fixiert
Während sich die Seattle Seahawks bereits am Samstag zur Nummer eins in der NFC gekrönt hatten, erledigten dies einen Tag später die Broncos in der AFC. Denver hat nun nach 14 Siegen in 17 Grunddurchgangsspielen neben dem Freilos dadurch Heimrecht bis zum Finale. Auch die New England Patriots schafften 14 Erfolge, sind aber als Nummer zwei in der AFC bereits am kommenden Sonntag wieder im Einsatz und empfangen die Chargers. Das dritte AFC-Wildcard-Duell lautet Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills.
In der NFC empfängt Titelverteidiger Philadelphia Eagles die San Francisco 49ers. NFC-South-Champion Carolina Panthers hat Heimrecht gegen die Los Angeles Rams, während es in Chicago am Samstag zum Duell der Bears gegen den Divisions-Rivalen Green Bay Packers kommt.
Raimann-Coach Steichen darf bleiben
Bernhard Raimann behält bei den Indianapolis Colts unterdessen seinen Cheftrainer Shane Steichen. Trotz verpasster Play-offs darf der Coach ebenso wie General Manager Chris Ballard 2026 einen neuen Anlauf starten, verkündeten die Colts am Sonntag nach dem Saison-Aus. Zum Abschluss hatte es eine 30:38-Niederlage gegen die Houston Texans gegeben.
Indianapolis war mit 8:2-Siegen in die Saison gestartet, verlor aber die letzten sieben Spiele – nicht zuletzt, weil Quarterback Daniel Jones wegen eines Achillessehnenrisses ausfiel. Auch Left Tackle Raimann verpasste verletzungsbedingt einige Partien. Kein Erbarmen gab es bei den Atlanta Falcons, dort wurden Trainer Raheem Morris und GM Terry Fontenot gefeuert.
