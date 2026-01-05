Vorteilswelt
Critics Choice Awards

Elle Fanning stahl am Red Carpet allen die Show

Star-Style
05.01.2026 11:14
Elle Fanning zog in ihrer goldenen Robe alle Blicke auf sich.
Elle Fanning zog in ihrer goldenen Robe alle Blicke auf sich.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Neues Jahr, neue Award-Saison in Hollywood! Am Wochenende wurden in Santa Barbara die Critics Choice Awards verliehen und die Promis schlüpften nach den gemütlichen Feiertagen in ihre schönsten Roben. Eine strahlte aber ganz besonders: Schauspielerin Elle Fanning!

0 Kommentare

Die 27-Jährige schritt in einer goldenen Robe von Ralph Lauren über den Red Carpet der Critics Choice Awards und zog mit diesem Look einfach alle Blicke auf sich. Denn nicht nur, dass Fanning in dem festlichen Designer-Kleid einfach eine fantastische Figur machte, sie zeigte auch noch sehr viel Haut.

Tiefe Einblicke am Red Carpet
Ein Wasserfall-Ausschnitt sorgte für tiefe Einblicke am Dekolleté, ein tiefer Ausschnitt am Rücken sowie eine Schleppe sorgten schließlich für die Extraportion Glamour. 

Elle Fanning sah in ihrer Robe von Ralph Lauren aus wie eine waschechte Hollywood-Diva.
Elle Fanning sah in ihrer Robe von Ralph Lauren aus wie eine waschechte Hollywood-Diva.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Das Wow-Dress mit Wasserfall-Ausschnitt war zudem rückenfrei.
Das Wow-Dress mit Wasserfall-Ausschnitt war zudem rückenfrei.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)

Fannings Styling fiel dagegen fast schon schlicht aus: Ein Hauch Rouge auf den Wangen sorgte für den nötigen Glow, die blonde Mähne trug die Schauspielerin in sanften Wellen gestylt. Auf auffälligen Schmuck, der der Wow-Robe die Show stehlen könnte, verzichtete Elle Fanning.

Hollywood-Glamour und Transparenz
Für jede Menge Hollywood-Glamour sorgte auch Ariana Grande. Die „Wicked“-Darstellerin setzte auf eine funkelnde Tüllrobe in Weiß und Rosé mit Cape-Ärmeln funkelnden Details.

Ariana Grande sorgte ebenfalls für einen märchenhaften Auftritt.
Ariana Grande sorgte ebenfalls für einen märchenhaften Auftritt.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Auf Transparenz und Spitze setzten hingegen die Hollywood-Schönheiten Jessica Biel, die eine Robe in Gold und Schwarz von Lanvin trug,  und Kristen Bell, die in Elie Saab kam, während Meghann Fahy in ihrer Glitzerrobe von Ludovic de Saint Sernin im Blitzlichtgewitter funkelte.

Jessica Biel
Jessica Biel(Bild: AP/Jordan Strauss)
Kristen Bell
Kristen Bell(Bild: AP/Richard Shotwell)
Meghann Fahy
Meghann Fahy(Bild: AP/Jordan Strauss)

Schulterfreie Roben im Trend
Amanda Seyfried zog in einer zweifarbigen Robe von Valentino die Blicke auf sich, Alicia Silverstone präsentierte eine sexy Sanduhrfigur in einer goldenen Robe von Stella McCartney.

„Frankenstein“-Star Mia Goth setzte auf schlichte Eleganz in einem schulterfreien, weißen Seidenkleid von Dior und Kate Hudson legte als sexy „Lady in Red“ in einer Wow-Robe von Stella McCartney einen kessen Auftritt als Presenter hin.

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried(Bild: AP/Richard Shotwell)
Alicia Silverstone
Alicia Silverstone(Bild: AP/Jordan Strauss)
Mia Goth
Mia Goth(Bild: AP/Jordan Strauss)
Kate Hudson zeigte Schulter und Bein in einer kessen roten Robe von
Kate Hudson zeigte Schulter und Bein in einer kessen roten Robe von(Bild: AP/Chris Pizzello)

Den Power-Look des Abends trug allerdings Teyana Taylor. Sie kam in einem olivgrünen Hosenanzug von Saint Laurent, zu dem sie schwarze Overknee-Stiefel, schwarze Lederhandschuhe und eine auffällige Fake-Fur-Stola kombinierte. Ein Outfit, an dem an diesem Abend einfach niemand vorbeikam!

Teyana Taylor
Teyana Taylor(Bild: AP/Jordan Strauss)

Style-Parodie am Red Carpet
Wie übrigens auch an den Styles der „Hacks“-Co-Stars Paul W. Downs und Megan Stalter. Die kamen nämlich als Doppelgänger von Kylie Jenner und Timothée Chalamet auf den roten Teppich – in ähnlichen Outfits, wie jene orange Chrome-Hearts-Looks, die die beiden Turteltäubchen erst kürzlich bei der Premiere von „Marty Supreme“ getragen hatten.

Wem steht dieser Look besser? Paul W. Downs und Megan Stalter ....
Wem steht dieser Look besser? Paul W. Downs und Megan Stalter ....(Bild: AP/Jordan Strauss)
... oder doch Timothée Chalamet und Kylie Jenner?
... oder doch Timothée Chalamet und Kylie Jenner?(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
Lesen Sie auch:
Timothée Chalamet machte seiner Freundin Kylie Jenner bei den Critics Choice Awards eine ...
Live auf der Bühne!
Chalamet machte Kylie Jenner süße Liebeserklärung
05.01.2026

Und Jenner und Chalamet? Die nahmen die freche Style-Parodie wohl ganz gelassen hin. Immerhin hatten die beiden nach seinem romantischen Liebesgeständnis an diesem Abend nur Augen füreinander ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
