Elle Fanning stahl am Red Carpet allen die Show

Neues Jahr, neue Award-Saison in Hollywood! Am Wochenende wurden in Santa Barbara die Critics Choice Awards verliehen und die Promis schlüpften nach den gemütlichen Feiertagen in ihre schönsten Roben. Eine strahlte aber ganz besonders: Schauspielerin Elle Fanning!
Die 27-Jährige schritt in einer goldenen Robe von Ralph Lauren über den Red Carpet der Critics Choice Awards und zog mit diesem Look einfach alle Blicke auf sich. Denn nicht nur, dass Fanning in dem festlichen Designer-Kleid einfach eine fantastische Figur machte, sie zeigte auch noch sehr viel Haut.
Tiefe Einblicke am Red Carpet
Ein Wasserfall-Ausschnitt sorgte für tiefe Einblicke am Dekolleté, ein tiefer Ausschnitt am Rücken sowie eine Schleppe sorgten schließlich für die Extraportion Glamour.
Fannings Styling fiel dagegen fast schon schlicht aus: Ein Hauch Rouge auf den Wangen sorgte für den nötigen Glow, die blonde Mähne trug die Schauspielerin in sanften Wellen gestylt. Auf auffälligen Schmuck, der der Wow-Robe die Show stehlen könnte, verzichtete Elle Fanning.
Hollywood-Glamour und Transparenz
Für jede Menge Hollywood-Glamour sorgte auch Ariana Grande. Die „Wicked“-Darstellerin setzte auf eine funkelnde Tüllrobe in Weiß und Rosé mit Cape-Ärmeln funkelnden Details.
Auf Transparenz und Spitze setzten hingegen die Hollywood-Schönheiten Jessica Biel, die eine Robe in Gold und Schwarz von Lanvin trug, und Kristen Bell, die in Elie Saab kam, während Meghann Fahy in ihrer Glitzerrobe von Ludovic de Saint Sernin im Blitzlichtgewitter funkelte.
Schulterfreie Roben im Trend
Amanda Seyfried zog in einer zweifarbigen Robe von Valentino die Blicke auf sich, Alicia Silverstone präsentierte eine sexy Sanduhrfigur in einer goldenen Robe von Stella McCartney.
„Frankenstein“-Star Mia Goth setzte auf schlichte Eleganz in einem schulterfreien, weißen Seidenkleid von Dior und Kate Hudson legte als sexy „Lady in Red“ in einer Wow-Robe von Stella McCartney einen kessen Auftritt als Presenter hin.
Den Power-Look des Abends trug allerdings Teyana Taylor. Sie kam in einem olivgrünen Hosenanzug von Saint Laurent, zu dem sie schwarze Overknee-Stiefel, schwarze Lederhandschuhe und eine auffällige Fake-Fur-Stola kombinierte. Ein Outfit, an dem an diesem Abend einfach niemand vorbeikam!
Style-Parodie am Red Carpet
Wie übrigens auch an den Styles der „Hacks“-Co-Stars Paul W. Downs und Megan Stalter. Die kamen nämlich als Doppelgänger von Kylie Jenner und Timothée Chalamet auf den roten Teppich – in ähnlichen Outfits, wie jene orange Chrome-Hearts-Looks, die die beiden Turteltäubchen erst kürzlich bei der Premiere von „Marty Supreme“ getragen hatten.
Und Jenner und Chalamet? Die nahmen die freche Style-Parodie wohl ganz gelassen hin. Immerhin hatten die beiden nach seinem romantischen Liebesgeständnis an diesem Abend nur Augen füreinander ...
