„Besch…! Die Nebengeräusche aus Norwegen nerven“

Es ist die erste Folge von „Krone oder Kasperl“ im neuen Jahr! Themen bei Michael Fally und Flo Gröger: die Vierschanzentournee, die „nervenden Nebengeräusche“ aus Norwegen („Es soll gewinnen, wer am besten springt, nicht wer am besten bescheißt“), Teresa Stadlober, Julia Scheib, Katharina Liensberger, Luke Littler und Johannes Hoff Thorup (alles im Video oben).