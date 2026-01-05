Vorteilswelt
„Abschaffung war dumm“

Wiener Stadtrat will kalte Progression zurück

Wien
05.01.2026 10:45
Jürgen Czernohorszky meint, die kalte Progression sollte wieder eingeführt werden.
Jürgen Czernohorszky meint, die kalte Progression sollte wieder eingeführt werden.(Bild: Eva Manhart)

Der Wiener Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) hat sich für eine Wiedereinführung der kalten Progression ausgesprochen. Er meint: Würde es diese noch geben, wären die Gemeinden jetzt finanziell besser dran.

Deren Abschaffung im Jahr 2023 sei ein Fehler gewesen, sagte er gegenüber der „Presse“; schließlich habe sie dazu geführt, dass Einnahmen weggebrochen sind. Genauso wie „viele andere Maßnahmen ohne Gegenfinanzierung“ sei sie „ein massiver Grund, dass den Gemeinden nun das Wasser bis zum Hals steht“, so Czernohorszky.

„Könnten sonst auch die Grundsteuer erhöhen“
Die Abschaffung der kalten Progression war ein Prestigeprojekt der schwarz-grünen Vorgängerregierung. Diese habe einen „riesengroßen Scherbenhaufen hinterlassen“, kritisierte der Stadtrat. Er plädierte, die Abschaffung entweder zurückzunehmen, „oder man kommt mit guten Überlegungen, wie man diesen Einnahmenentfall für die Gemeinden kompensiert“. Als Beispiel nannte er eine Erhöhung der Grundsteuer.

Kalte Progression mit 1. Jänner 2023 abgeschafft
Unter kalter Progression versteht man, dass die jährlichen Lohnerhöhungen durch Aufrücken in höhere Steuerklassen zu einer steuerlichen Mehrbelastung führen. Seit der Abschaffung werden die Einkommenstarife automatisch zu zwei Dritteln an die Teuerung angepasst. Ein Drittel wurde einbehalten, um verteilungspolitisch eingreifen zu können. Die Verpflichtung dazu wurde wegen der Budgetsanierung allerdings bis 2029 ausgesetzt.

