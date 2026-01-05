Feuerinferno in Altaussee: Brandursache steht fest

Defekt an elektrischer Leitung

Sie standen die ganze Nacht im Einsatz, konnten den Brand am Ende erfolgreich bekämpfen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.

Wie die Polizei nun am Montag mitteilt, liegen die Ergebnisse der Brandursachenermittlungen vor. Die Erhebungen ergaben, dass der Brand im Bereich der Bodenkonstruktion seinen Ausgang genommen hat. Das Feuer dürfte durch einen Defekt an einer stromführenden elektrischen Leitung innerhalb des Bodenaufbaus entstanden sein. Hinweise auf eine Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden.