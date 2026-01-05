Feuerinferno in Altaussee: Brandursache steht fest

Am Samstag stand – wie berichtet – in Altaussee ein Bürogebäude in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute standen die ganze Nacht im Einsatz. Jetzt sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen.
Einen überaus fordernden Einsatz hatten sieben Feuerwehren aus dem Ausseerland mit mehr als 100 Kräften am Samstag im Altausseer Ortsteil Lupitsch zu bewältigen. Wie berichtet, stand ein Bürogebäude mit angrenzenden Wohnhäusern in Vollbrand. Insbesondere die exponierte Lage und die klirrende Kälte machten den Feuerwehrleuten zu schaffen.
Defekt an elektrischer Leitung
Sie standen die ganze Nacht im Einsatz, konnten den Brand am Ende erfolgreich bekämpfen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern.
Wie die Polizei nun am Montag mitteilt, liegen die Ergebnisse der Brandursachenermittlungen vor. Die Erhebungen ergaben, dass der Brand im Bereich der Bodenkonstruktion seinen Ausgang genommen hat. Das Feuer dürfte durch einen Defekt an einer stromführenden elektrischen Leitung innerhalb des Bodenaufbaus entstanden sein. Hinweise auf eine Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden.
