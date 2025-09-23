Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung

Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, hat bei einer Kundgebung am Samstag für Aufregung gesorgt. Man müsse „diesem Staat ein Ende setzen“, sagte er in Bezug auf Israel. Zudem kritisierte er westliche Regierungen vor Tausenden Menschen scharf.
Vor drei Monaten habe der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Worten „Israel macht für uns die Drecksarbeit“ die Wahrheit gesagt, meinte Shafi. Arbeit außerhalb des Völkerrechts sei die Rolle von Israel, das Land der Vorposten des Westens. „Und deswegen muss man diesem Staat ein Ende setzen“, sagte der palästinensische Botschafter am Samstagnachmittag im sechsten Wiener Gemeindebezirk.
Am Montag kam Kritik von der israelischen Botschaft in Österreich. „Sie sind ein hasserfüllter Aufruf zur Auslöschung eines souveränen Staates“, hieß es zu den Äußerungen. „Mit diesen Worten bei einer Demonstration in Wien offenbarte Salah Abdel Shafi, ‘Vertreter‘ der Palästinenser in Österreich, seine wahre Haltung. Dies ist kein diplomatisches Missverständnis, sondern Programm.“ Der Botschafter weigere sich außerdem, die Hamas für den Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zu verurteilen.
Vertretung: Geht um UNO-Resolution
Die palästinensische Vertretung sagte, dass Shafi missverstanden worden sei. „Die Aussage des Botschafters hat sich auf die Tatsache bezogen, dass Israel die UNO-Resolution über die Beendigung der Besatzung von 18. September 2024 missachtet hat, sowie die Tatsache, dass Israel das Völkerrecht im Allgemeinen missachtet.“ Dem müsse ein Ende gesetzt werden, sagte Shafis Assistentin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.