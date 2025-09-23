Palästinensischer Botschafter sorgte für Aufregung

Am Montag kam Kritik von der israelischen Botschaft in Österreich. „Sie sind ein hasserfüllter Aufruf zur Auslöschung eines souveränen Staates“, hieß es zu den Äußerungen. „Mit diesen Worten bei einer Demonstration in Wien offenbarte Salah Abdel Shafi, ‘Vertreter‘ der Palästinenser in Österreich, seine wahre Haltung. Dies ist kein diplomatisches Missverständnis, sondern Programm.“ Der Botschafter weigere sich außerdem, die Hamas für den Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 zu verurteilen.