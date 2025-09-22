Spar Oberösterreich bekommt neuen Geschäftsführer

Ruhestand nach 46 Dienstjahren

Die Rochade ausgelöst hat die anstehende Pensionierung seines Vorgängers: Nach 46 Dienstjahren bei Spar tritt Jakob Leitner als Oberösterreich-Geschäftsführer ab. Während seiner Amtszeit wurde etwa das teilautomatisierte Zentrallager in Wels gebaut, das Zentrallager in Vorchdorf eröffnet und die Anzahl der Eurospar-Filialen von 27 auf 74 erhöht.