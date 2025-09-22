Spar Oberösterreich bekommt neuen Geschäftsführer

Von West nach Ost: Seit 2013 war Paul Bacher Chef von Spar in Kärnten und Osttirol – nun wechselt der 54-jährige Manager nach Oberösterreich und übernimmt hier die Geschäftsführung der Handelskette.
Bacher ist ab 1. Oktober Leiter der Spar-Zentrale Marchtrenk und damit für Oberösterreich und das westliche Mostviertel (NÖ) verantwortlich. Der studierte Betriebswirt ist bereits seit 1997 in verschiedenen Funktionen bei der Handelskette tätig.
Ruhestand nach 46 Dienstjahren
Die Rochade ausgelöst hat die anstehende Pensionierung seines Vorgängers: Nach 46 Dienstjahren bei Spar tritt Jakob Leitner als Oberösterreich-Geschäftsführer ab. Während seiner Amtszeit wurde etwa das teilautomatisierte Zentrallager in Wels gebaut, das Zentrallager in Vorchdorf eröffnet und die Anzahl der Eurospar-Filialen von 27 auf 74 erhöht.
Insgesamt hat die Handelskette in Österreich rund 52.000 Mitarbeiter (international sind es knapp 94.000) und betreibt in Österreich und sechs Nachbarländern mehr 3000 Filialen, 31 Shopping-Center und 227 Hervis-Stores. Im Vorjahr steigerte die Österreich-Gruppe ihren Verkaufsumsatz um 4,5 Prozent auf in Summe 21,4 Milliarden Euro.
