Niederösterreicher gibt für EU-Bauern den Ton an

Der ÖVP-interne Zoff um den so umstrittenen Mercosur-Pakt, der grüne Alleingang bei der Renaturierung und die europaweiten Debatten um die Streichung der Steuerermäßigung für den Agrardiesel zeigen einerseits, dass sich die Probleme der Agrarier europaweit ähneln und sie zeigen andererseits, dass es eine enge Abstimmung zwischen den Landwirten der EU-Länder braucht, um selbige zu lösen. Wie berichtet wurde eben dafür mit der Hilfe von EVP-Chef Manfred Weber eigens der Europäische Bauernbund, als Teilorganisation der EVP gegründet. Jetzt wurde der Europäische Bauernbund „EPP-Farmers“ offiziell mit Leben gefüllt und an der Spitze steht ein Österreicher. Der 33-jährige EU-Abgeordnete und Rinderbauer Alexander Bernhuber (ÖVP) aus Kilb (Bezirk Melk) wurde heute in Brüssel mit 100 Prozent der Stimmen zum ersten Präsidenten gewählt.