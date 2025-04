Mercosur spaltet ÖVP und jetzt auch Koalition

NEOS wollen in der Regierung diskutieren

Anders sehen das die NEOS. Sie sprechen sich schon länger für weitere Handelsabkommen aus, auch für Mercosur, bekräftigt Parteichefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger. „Wir glauben ganz fest daran, dass das die Basis unseres Wohlstands ist und dass wir durch Verträge besser miteinander Handel treiben können als in einer Welt, wie sie jetzt offensichtlich Trump vorschwebt.“ Meinl-Reisinger begrüßt es, dass Hattmannsdorfer jetzt für Mercosur eintritt und will in der Koalition darüber diskutieren. Im Regierungsprogramm ist dazu nichts festgeschrieben. Man hält nur im Allgemeinen fest, dass man für faire Handelsabkommen ist.