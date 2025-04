Beschluss: Europäischer Bauernbund wird gegründet

Für EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber, der den offiziellen Auftrag zur Gründung des ehrenamtlichen EU-Bauernbundes erhalten hat, stellt dieser Schritt einen Meilenstein dar: „Mithilfe dieser Organisation wollen wir die Interessen der Bäuerinnen und Bauern in Europa noch besser durchsetzen.“ Und Mitinitiator Paul Nemecek, Direktor des Niederösterreichischen Bauernbundes, nennt auch schon konkrete Ziele für die kommenden Monate: „Wir wollen konkrete Maßnahmen für weniger Bürokratie sowie einen Importstopp für Lebensmittel unter EU-Standard ausverhandeln.“ Die Anliegen der rund zehn Millionen bäuerlichen Betriebe in der EU sollen so stärker in den Fokus gerückt werden.