31-Jähriger rettete Pkw-Lenker aus brennendem Auto

Dramatischer Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag in Fiss in Tirol! Ein 20-jähriger Deutscher verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und streifte eine Betonmauer. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Dank des schnellen Eingreifens eines 31-Jährigen konnte der eingeklemmte Fahrer aus dem brennenden Auto gerettet werden.