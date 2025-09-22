31-Jähriger rettete Pkw-Lenker aus brennendem Auto

Dramatischer Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag in Fiss in Tirol! Ein 20-jähriger Deutscher verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und streifte eine Betonmauer. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand. Dank des schnellen Eingreifens eines 31-Jährigen konnte der eingeklemmte Fahrer aus dem brennenden Auto gerettet werden.
Gegen 4.20 Uhr kam der junge Deutsche auf der Serfauser Landesstraße von der Fahrbahn ab. „Der Wagen streifte eine Betonmauer und blieb kurz vor einem Abhang stehen, geriet aber in Brand“, heißt es seitens der Polizei
Lenker und Retter mussten ins Spital
Eine Zeugin (56) setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Ein besonders mutiger 31-Jähriger konnten den noch im Fahrzeug eingeklemmten Lenker trotz Flammen aus dem Pkw bergen. Beide Männer erlitten erhebliche Verletzungen und mussten ins Spital nach Zams gebracht werden.
Der Pkw brannte vollständig aus. Die L19 war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis kurz nach 6 Uhr in beide Richtungen gesperrt.
Kommentare
