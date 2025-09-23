Ein bisschen Butter kann ganz schön ins Geld gehen

Teure Lebensmittel sind maßgeblich daran beteiligt, dass die Inflation in Österreich auf hohem Niveau bleibt. Auch vermeintliche Kleinigkeiten gehen – in Summe gesehen – ins Geld. So gibt es etwa in Linz eklatante Preisunterschiede, wenn man sich beim Bäcker Butter ins Salzstangerl streichen lässt.
Für viele Studenten und Berufstätige gehört es zum täglichen Ritual: Noch schnell ein Semmerl oder Weckerl beim Bäcker holen und dann ab auf die Uni bzw. ins Büro. Aber Achtung: Wer sich sein Gebäck mit ein wenig Butter aufpeppen lässt, kann da mitunter eine böse Überraschung erleben. Denn auch wenn die Beträge für den Buttereinstrich per se nicht hoch erscheinen mögen – in den Linzer Bäckereien gibt es beträchtliche Preisunterschiede.
Darauf weist die Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, hin. Sie hat in 14 verschiedenen Märkten und Bäckereien in der Landeshauptstadt den Test gemacht – die Ergebnisse, die anonymisiert der „Krone“ vorliegen, sind erstaunlich.
Preisunterschied von 633 Prozent – und bis zu rund 19 Euro im Monat
So sind für den teuersten Buttereinstrich satte 1,10 Euro zu bezahlen, während es beim günstigsten nur 15 Cent sind. Das macht einen Preisunterschied von 633 Prozent. Rechnet man 22 Arbeitstage, so fallen alleine fürs Buttereinstreichen im Schnitt 18,70 Euro pro Monat an – da ist das Salzstangerl noch nicht mitgerechnet.
Da kann die Butter noch so frisch sein, aber das Ganze hinterlässt einen ranzigen Beigeschmack.
Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović (Grüne)
Summen läppern sich zusammen
„Es sind kleine Summen, die sich aber zusammenläppern und unterm Strich durchaus beachtlich sind“, resümiert Vukajlović. Noch dazu seien zuletzt die Preise für Butter und das Einstreichen viel deutlicher gestiegen als für das Gebäck selbst. „Das ist ebenso seltsam wie erklärungsbedürftig“, findet die Grünen-Politikerin. Sie rät den Konsumenten: „Augen auf beim Jausenkauf!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.