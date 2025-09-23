Ein bisschen Butter kann ganz schön ins Geld gehen

Für viele Studenten und Berufstätige gehört es zum täglichen Ritual: Noch schnell ein Semmerl oder Weckerl beim Bäcker holen und dann ab auf die Uni bzw. ins Büro. Aber Achtung: Wer sich sein Gebäck mit ein wenig Butter aufpeppen lässt, kann da mitunter eine böse Überraschung erleben. Denn auch wenn die Beträge für den Buttereinstrich per se nicht hoch erscheinen mögen – in den Linzer Bäckereien gibt es beträchtliche Preisunterschiede.