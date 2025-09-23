Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was Bäcker verlangen

Ein bisschen Butter kann ganz schön ins Geld gehen

Oberösterreich
23.09.2025 09:00
Wer sein Gebäck mit Butter aufpeppt, wird teils ordentlich zur Kasse gebeten.
Wer sein Gebäck mit Butter aufpeppt, wird teils ordentlich zur Kasse gebeten.(Bild: Picture-Factory – stock.adobe.com)

Teure Lebensmittel sind maßgeblich daran beteiligt, dass die Inflation in Österreich auf hohem Niveau bleibt. Auch vermeintliche Kleinigkeiten gehen – in Summe gesehen – ins Geld. So gibt es etwa in Linz eklatante Preisunterschiede, wenn man sich beim Bäcker Butter ins Salzstangerl streichen lässt.

0 Kommentare

Für viele Studenten und Berufstätige gehört es zum täglichen Ritual: Noch schnell ein Semmerl oder Weckerl beim Bäcker holen und dann ab auf die Uni bzw. ins Büro. Aber Achtung: Wer sich sein Gebäck mit ein wenig Butter aufpeppen lässt, kann da mitunter eine böse Überraschung erleben. Denn auch wenn die Beträge für den Buttereinstrich per se nicht hoch erscheinen mögen – in den Linzer Bäckereien gibt es beträchtliche Preisunterschiede.

Darauf weist die Konsumentensprecherin der Grünen, Ines Vukajlović, hin. Sie hat in 14 verschiedenen Märkten und Bäckereien in der Landeshauptstadt den Test gemacht – die Ergebnisse, die anonymisiert der „Krone“ vorliegen, sind erstaunlich.

Je nach Bäcker zahlt man für Butter ins Semmerl 15 Cent oder 1,10 Euro.
Je nach Bäcker zahlt man für Butter ins Semmerl 15 Cent oder 1,10 Euro.(Bild: Olga Kriger - stock.adobe.com)

Preisunterschied von 633 Prozent – und bis zu rund 19 Euro im Monat
So sind für den teuersten Buttereinstrich satte 1,10 Euro zu bezahlen, während es beim günstigsten nur 15 Cent sind. Das macht einen Preisunterschied von 633 Prozent. Rechnet man 22 Arbeitstage, so fallen alleine fürs Buttereinstreichen im Schnitt 18,70 Euro pro Monat an – da ist das Salzstangerl noch nicht mitgerechnet. 

Zitat Icon

Da kann die Butter noch so frisch sein, aber das Ganze hinterlässt einen ranzigen Beigeschmack.

Landtagsabgeordnete Ines Vukajlović (Grüne)

Summen läppern sich zusammen
„Es sind kleine Summen, die sich aber zusammenläppern und unterm Strich durchaus beachtlich sind“, resümiert Vukajlović. Noch dazu seien zuletzt die Preise für Butter und das Einstreichen viel deutlicher gestiegen als für das Gebäck selbst. „Das ist ebenso seltsam wie erklärungsbedürftig“, findet die Grünen-Politikerin. Sie rät den Konsumenten: „Augen auf beim Jausenkauf!“

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
161.349 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
141.634 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.256 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1733 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1457 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Oberösterreich
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Wiener Kaiser Wiesn: Da ist für alle was dabei!
Was Bäcker verlangen
Ein bisschen Butter kann ganz schön ins Geld gehen
War es ein Anschlag?
Rätsel um brennende Autos auf Firmengelände
Debatte eskalierte
Nach Podiumsstreit tritt Wirtschafts-Obmann zurück
Krone Plus Logo
„Krone“-Preischeck
Was man heuer für ein Skiticket bezahlen muss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf