Weg zur Schule: So haben Sie Ihr Kind im Blick

Oft sind es nur wenige Meter vom Wohnort zur Schule. Dennoch plagt Eltern ein ungutes Gefühl, wenn die Sprösslinge alleine das Haus verlassen. Zumindest ein wenig hilft es, wenn die Wege der Kids mittels GPS-Signal überwacht werden. Krone+ hat sich angesehen, welche Möglichkeiten für Eltern sinnvoll sind und welche Gesetze derzeit gelten.
Für die Entwicklung eines Kindes ist es von großer Bedeutung, Freiheiten im Alltag zu bekommen. Allerdings wird dabei häufig das Nervenkostüm der Eltern strapaziert. Seine Kinder alleine aus dem Haus gehen zu sehen, gehört anfangs zu den schweren Dingen des Elternseins. Eine sinnvoll eingesetze Überwachung des Nachwuchses kann sowohl für die Sicherheit des Kindes als auch für die Nerven der Eltern hilfreich sein. Dafür kommen vor allem drei unterschiedliche Systeme zum Einsatz:
