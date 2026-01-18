Lindsey Vonn: „Klar, das ärgert mich schon sehr“

Mit Nicol Delago (It) und Emma Aicher (D) waren die Siegerinnen beim Speed-Weltcup in Tarvis zwar andere. Aber fast alles drehte sich auch beim Weltcup nahe der Kärntner Grenze in Italien wieder um Lindsey Vonn. So gab’s bei ihren Interviews riesige Journalisten-Trauben und dazu auch viele Fangesänge für die 41-Jährige. „Die Fans hier aus Italien und Österreich sind so geil“, lachte Vonn.