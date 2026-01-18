Lindsey Vonn: „Klar, das ärgert mich schon sehr“

LIVE: Gregoritsch-Klub verspielt 2:0-Führung
Deutsche-Liga-Ticker
Keine Olympiaform! Conny Hütter & Co. hinken vor den Spielen in Cortina noch ziemlich hinterher. Cheftrainer Armin Assinger kündigte eine Analyse an. Lindsey Vonn schwärmte von der Atmosphäre: „Die Fans hier aus Italien und Österreich sind so geil.“ Aber trotzdem war die US-Amerikanerin auch verärgert.
Mit Nicol Delago (It) und Emma Aicher (D) waren die Siegerinnen beim Speed-Weltcup in Tarvis zwar andere. Aber fast alles drehte sich auch beim Weltcup nahe der Kärntner Grenze in Italien wieder um Lindsey Vonn. So gab’s bei ihren Interviews riesige Journalisten-Trauben und dazu auch viele Fangesänge für die 41-Jährige. „Die Fans hier aus Italien und Österreich sind so geil“, lachte Vonn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.