Nikotinfrei in sechs Wochen – kann das klappen?

Das Interesse ist groß, das Angebot wird gut angenommen – offenbar sind viele motiviert, ihren Neujahrsvorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, tatsächlich umzusetzen. Im ersten Halbjahr 2026 werden in Oberösterreich insgesamt 13 Kurse angeboten, die dabei helfen sollen. Die Dauer liegt bei sechs Wochen, wöchentlich wird eineinhalb Stunden bei Gruppensitzungen (fünf bis zwölf Personen) gearbeitet. Bei den Terminen werden verschiedene Motivationstechniken, Anregungen und Tipps sowie eine Analyse des eigenen Konsums geboten.