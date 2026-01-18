Nikotinfrei in sechs Wochen – kann das klappen?

So könnte der Neujahrsvorsatz diesmal wirklich in die Realität umgesetzt werden: Seit dieser Woche gibt es in Oberösterreich Gratis-Programme für jene, die dem Rauchen den Kampf ansagen. Das Angebot ist groß, die Nachfrage ebenso: Die Kurse in Wels und Linz sind bereits ausgebucht.
Das Interesse ist groß, das Angebot wird gut angenommen – offenbar sind viele motiviert, ihren Neujahrsvorsatz, mit dem Rauchen aufzuhören, tatsächlich umzusetzen. Im ersten Halbjahr 2026 werden in Oberösterreich insgesamt 13 Kurse angeboten, die dabei helfen sollen. Die Dauer liegt bei sechs Wochen, wöchentlich wird eineinhalb Stunden bei Gruppensitzungen (fünf bis zwölf Personen) gearbeitet. Bei den Terminen werden verschiedene Motivationstechniken, Anregungen und Tipps sowie eine Analyse des eigenen Konsums geboten.
