Früh übt sich – wer wirklich einen Platz bekommt

Wer weiß – vielleicht wird er ja der nächste Mozart?“, dachten wir ganz entzückt, als unser Großer das bunte Spielzeugklavier, das monatelang im Kinderzimmer verstaubt war, endlich für sich entdeckte. Schon wurde der angehende „Wunderknabe“ in der Musikschule angemeldet. Probieren kann er’s ja mal! Doch die Ernüchterung folgte schnell: ewig lange Wartelisten, teure Privatstunden. Insgesamt sind derzeit 23.800 Personen an den 68 Musikschulen im Land vorgemerkt.