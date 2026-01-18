KAC fixiert Play-offs und leistet Schützenhilfe

Die erste Mannschaft in der ICE-Liga hat ihren Play-off-Platz fix! Leader KAC reicht der 5:3-Erfolg in Linz, um sich fix fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Dafür mussten die Rotjacken aber hart arbeiten. Denn in Oberösterreich kam man nach 0:2 und 2:3 noch einmal zurück, traf durch Unterweger sogar einmal in Unterzahl. Mit dem Erfolg tat man auch Lokalrivale VSV einen Gefallen – die Linzer sind ja ein direkter Konkurrent der Villacher im Kampf um die Pre-Play-offs.