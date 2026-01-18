Vorteilswelt
VSV in Unterzahl stark

KAC fixiert Play-offs und leistet Schützenhilfe

Kärnten
18.01.2026 21:29
Die KAC-Cracks feiern mit den mitgereisten Fans den Play-off-Einzug.
Die KAC-Cracks feiern mit den mitgereisten Fans den Play-off-Einzug.
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Stark! Der KAC steht dank des 5:3-Sieges in Linz als erstes Team der ICE-Liga fix in den Play-offs. Drei Stürmer machten dabei die „Zehn“ voll. Die Rotjacken leisteten damit auch Schützenhilfe für Rivale VSV. Dieser hatte ja am Samstag beim 3:2-Overtimesieg über Fehervar auch in Unterzahl geglänzt.

Die erste Mannschaft in der ICE-Liga hat ihren Play-off-Platz fix! Leader KAC reicht der 5:3-Erfolg in Linz, um sich fix fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Dafür mussten die Rotjacken aber hart arbeiten. Denn in Oberösterreich kam man nach 0:2 und 2:3 noch einmal zurück, traf durch Unterweger sogar einmal in Unterzahl. Mit dem Erfolg tat man auch Lokalrivale VSV einen Gefallen – die Linzer sind ja ein direkter Konkurrent der Villacher im Kampf um die Pre-Play-offs.

Kärnten

