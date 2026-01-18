Wie ein Pannenfahrer zum Babysitter wurde

LIVE: Gregoritsch-Klub verspielt 2:0-Führung
Deutsche-Liga-Ticker
Harald Feichtinger hat als Mitarbeiter beim ÖAMTC-Pannendienst und Leiter der Pannehilfe schon viel erlebt. Von leeren Batterien über Reifenprobleme bis zum Babysitting. Der „Krone“ erklärte er, was er an seinem Beruf schätzt.
Vergangene Woche hatten die ÖAMTC-Pannenfahrer alle Hände voll zu tun. Allein am Montag kam es zu 900 Einsätzen im Raum Wien. Trotz vieler stressiger Situationen behält Harald Feichtinger die Ruhe – und gewinnt so das Vertrauen der Betroffenen.
