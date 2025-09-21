Babler soll bleiben! | Das SPÖ-Rätsel

Babler soll bleiben! Was kann SPÖ-Chef Andreas Babler gewiss? Die Menschen bewegen. Das zeigen die Reaktionen auf – kritische – Kommentare über die bisherige Performance des Vizekanzlers. Eine Menge Postings erntete mein Sonntags-Kommentar auf krone.at. Trotz mieser Umfragewerte und wenig Glanz als Vizekanzler müsse man mit Babler auch bei den (planmäßig) in vier Jahren stattfindenden Wahlen rechnen, hatte ich geschrieben. Und Zweifel daran geäußert, dass dies ein Grund zum Jubeln sei. Mancher „Krone“-Leser bzw. -User jubelt bei dieser Vorstellung sehr wohl – wenn auch sarkastisch. „Bitte lasst den Babler weiterhin den großen Vorsitzenden spielen. Dadurch ist der weitere Abstieg der Roten gesichert und das ist gut für unser Land…“, schreibt einer. Ganz ähnlich ein weiterer Poster, der formuliert: „Andi, bitte bleib. Wir brauchen Dich. Die Richtung stimmt. Einstellig ist das Ziel.“ Andere sehen Babler als „Sargnagel der SPÖ“, genauso wie „Er sollte es eigentlich selber erkennen, dass er es nicht kann“. Aber auch Konstruktiveres ist zu lesen, wie etwa: „Bablers Schwäche ist die Stärke der FPÖ. Es müsste jemand kommen, der die Werte der SPÖ wieder glaubwürdig und intelligent vertritt“. Zuspruch für Babler? Unter mehr als 1200 Postings kaum mehr als eine Handvoll. Ja, das sagt schon was!