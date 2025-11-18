ÖFB-Held Gregoritsch: „Tut mir leid, muss feiern!“

Michael Gregoritsch hat sich mit seinem Ausgleichstreffer gegen Bosnien am Dienstagabend zum Helden gemacht. Der Stürmer in Diensten von Bröndby erlöste in der 77. Spielminute ganz Österreich. Das Happel-Stadion explodierte, die Emotionen waren auch bei den Kickern auf dem Rasen zu sehen. Nach Schlusspfiff meldete sich der Mann der Stunde schließlich auch selbst zu Wort.