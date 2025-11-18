ÖFB-Held Gregoritsch: „Tut mir leid, muss feiern!“

Michael Gregoritsch hat sich mit seinem Ausgleichstreffer gegen Bosnien am Dienstagabend zum Helden gemacht. Der Stürmer in Diensten von Bröndby erlöste in der 77. Spielminute ganz Österreich. Das Happel-Stadion explodierte, die Emotionen waren auch bei den Kickern auf dem Rasen zu sehen. Nach Schlusspfiff meldete sich der Mann der Stunde schließlich auch selbst zu Wort.
„Das mit Abstand schönste Tor in meiner Karriere“, strahlt Michael Gregoritsch bei „ServusTV“. „Es gibt kein besseres Gefühl. Das ist unfassbar! Wir haben es geschafft, wir haben Geschichte geschrieben.“ Danach muss der ÖFB-Held mit einem Schmunzeln das Interview auf dem Platz abbrechen: „Es tut mir leid, ich muss feiern!“ Verständlich, wir fahren zur WM!
Nur wenige Minuten vorher wurde er zum Helden der Nation! Es war eine dramatische Partie! Bosnien ging früh in Führung, dann wurde ein Treffer von Konrad Laimer vor der Pause – nach umstrittenen VAR-Check – nicht gegeben. Anschließend taten sich die Österreicher vor heimischen Publikum lange schwer.
Große Emotionen
Zwar schnürte man die Gäste in deren Hälfte ein, alleine ein Treffer wollte nicht fallen. Doch dann kam der eingewechselte Gregoritsch! Nach einem Fehler von Bosnien-Torhüter Nokola Vasilj war der 31-Jährige zur Stelle und knallte den Ball mit voller Wucht in die Maschen. Es war schließlich der WM-entscheidende Treffer.
Denn das Remis reichte aus, um die Bosnier in der Tabelle hinter sich zu lassen. Die letzten Minuten wurden zur Nervenprobe, die das Team von Teamchef Ralf Rangnick aber bestand. Die Erleichterung war mit Schlusspfiff groß. Auf den Rängen und auf dem Rasen entluden sich die Emotionen gleichermaßen.
Umkreist von seinen Teamkollegen wurde der Torschütze schließlich gefeiert. „Gregerl is on fire“, sangen Marko Arnautovic und Co. und tätschelten ihren „Erlöser“. Alle lagen sich schließlich in den Armen. Die WM kann kommen!
