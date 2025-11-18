Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Früher Rückstand

Ex-Austrianer versetzt ÖFB-Team in Schockstarre

Fußball International
18.11.2025 21:07
Haris Tabakovic (li.) köpfelte zum 1:0 für Bosnien ein.
Haris Tabakovic (li.) köpfelte zum 1:0 für Bosnien ein.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Ausgerechnet Haris Tabakovic hat am Dienstagabend im WM-Quali-Showdown gegen Österreich zugeschlagen: Der ehemalige Austria-Stürmer brachte die Bosnier in der zwölften Minute früh in Führung!

0 Kommentare

Das ÖFB-Team war eigentlich gut ins Spiel gekommen, als Erstes jubelten jedoch die Bosnier: Ein Eckball wurde von den Österreichern nur an den Strafraumrand geklärt, der Ball kam noch einmal gefährlich in den „Sechzehner“ – und Tabakovic stand goldrichtig.

Haris Tabakovic (Nummer 10) jubelt.
Haris Tabakovic (Nummer 10) jubelt.(Bild: AP/Heinz-Peter Bader)

Der Ex-Austrianer, der inzwischen für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd geht, köpfelte den Ball über die Linie. Riesengroßer Jubel bei den Gästen – Schockstarre bei Rot-Weiß-Rot.

Lesen Sie auch:
Die Bosnien-Fans markierten nicht nur lautstärkentechnisch ihr Revier.
Ohrenbetäubende Gäste
Bosnien-Führung – und das Happel „explodierte“
18.11.2025
WM-Quali im TICKER
LIVE: Wie steckt Österreich das frühe 0:1 weg?
18.11.2025
Kein ÖFB-Groll mehr?
Barbarez vor Showdown: „Haben uns genug geärgert!“
18.11.2025
In Bosniens Startelf
Nach Zoff: Brisante Personalie spielt gegen ÖFB
18.11.2025

„Finale“ um die WM
Es ist für den ÖFB das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der Auswahl von Ralf Rangnick gegen Bosnien schon ein Punkt, um Endrang 1 in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren.

Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien spielen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen. Der Start verlief jedenfalls nicht nach Wunsch ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
214.786 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
208.922 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
202.203 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
636 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im TICKER
LIVE: Weiter geht’s! Dreht ÖFB-Elf das Spiel noch?
WM-Quali im TICKER
LIVE: Schottland, Belgien und Spanien auf WM-Kurs
Fehlentscheidung?
Ärger über Schiedsrichter! Laimer-Tor zählt nicht
Bilder und Videos
Fan-Wahnsinn vor dem Spiel und auch im Stadion
Ohrenbetäubende Gäste
Bosnien-Führung – und das Happel „explodierte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf