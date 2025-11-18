Ex-Austrianer versetzt ÖFB-Team in Schockstarre

Ausgerechnet Haris Tabakovic hat am Dienstagabend im WM-Quali-Showdown gegen Österreich zugeschlagen: Der ehemalige Austria-Stürmer brachte die Bosnier in der zwölften Minute früh in Führung!
Das ÖFB-Team war eigentlich gut ins Spiel gekommen, als Erstes jubelten jedoch die Bosnier: Ein Eckball wurde von den Österreichern nur an den Strafraumrand geklärt, der Ball kam noch einmal gefährlich in den „Sechzehner“ – und Tabakovic stand goldrichtig.
Der Ex-Austrianer, der inzwischen für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd geht, köpfelte den Ball über die Linie. Riesengroßer Jubel bei den Gästen – Schockstarre bei Rot-Weiß-Rot.
„Finale“ um die WM
Es ist für den ÖFB das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der Auswahl von Ralf Rangnick gegen Bosnien schon ein Punkt, um Endrang 1 in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren.
Bei einer Niederlage müsste man im März zwei Playoff-Partien spielen, um es doch noch nach Nordamerika zu schaffen. Der Start verlief jedenfalls nicht nach Wunsch ...
