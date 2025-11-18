Ex-Austrianer versetzt ÖFB-Team in Schockstarre

„Finale“ um die WM

Es ist für den ÖFB das große Finale um die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Im ausverkauften Happel-Stadion reicht der Auswahl von Ralf Rangnick gegen Bosnien schon ein Punkt, um Endrang 1 in Gruppe H und damit das Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu fixieren.