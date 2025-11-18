Sabitzer holt Polster bei ÖFB-Team-Einsätzen ein!

Relativ leise, still und heimlich hat er Einsatz um Einsatz gesammelt und ab sofort gehört er zu den Top-5-Rekordspielern Österreichs: Im WM-Quali-Finale gegen Bosnien und Herzegowina ist Marcel Sabitzer heute Abend zum 95. Mal für das ÖFB-Team eingelaufen – womit er den bisherigen Fünften Toni Polster eingeholt hat!