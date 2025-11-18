Sabitzer holt Polster bei ÖFB-Team-Einsätzen ein!

Relativ leise, still und heimlich hat er Einsatz um Einsatz gesammelt und ab sofort gehört er zu den Top-5-Rekordspielern Österreichs: Im WM-Quali-Finale gegen Bosnien und Herzegowina ist Marcel Sabitzer heute Abend zum 95. Mal für das ÖFB-Team eingelaufen – womit er den bisherigen Fünften Toni Polster eingeholt hat!
Sabitzer, Sohn des sechsfachen ÖFB-Teamspielers Herfried, feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft am 5. Juni 2012 beim Freundschaftsspiel Österreichs gegen Rumänien am Innsbrucker Tivoli.
Der damalige Admira-Wacker-Spieler wurde im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen von Teamchef Marcel Koller in der 65. Minute für Guido Burgstaller eingewechselt. Damals wie heute im Nationalteam dabei: Marko Arnautovic und David Alaba.
Große Karriere
Seit damals ist viel geschehen: Sabitzer war eine große Karriere vergönnt, die ihn von der Admira über den SK Rapid und Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, zum FC Bayern München, zu Manchester United und zu Borussia Dortmund führte.
Auf Klub-Ebene fuhr er bisher u.a. zwei deutsche Meistertitel mit den Bayern, einen österreichischen Meistertitel mit Red Bull Salzburg und den englischen Ligapokal mit ManUnited ein.
Im Nationalteam zeichnete er bis jetzt für 23 Tore verantwortlich und war bei den Europameisterschaften 2016, 2021 und 2024 im Aufgebot Österreichs vertreten …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.