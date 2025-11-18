Vorteilswelt
95-mal für Österreich

Sabitzer holt Polster bei ÖFB-Team-Einsätzen ein!

Fußball International
18.11.2025 20:45
Marcel Sabitzer ist in die Top-5 der Rekordspieler Österreichs vorgerückt – und hat Toni Polster ...
Marcel Sabitzer ist in die Top-5 der Rekordspieler Österreichs vorgerückt – und hat Toni Polster eingeholt …(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Relativ leise, still und heimlich hat er Einsatz um Einsatz gesammelt und ab sofort gehört er zu den Top-5-Rekordspielern Österreichs: Im WM-Quali-Finale gegen Bosnien und Herzegowina ist Marcel Sabitzer heute Abend zum 95. Mal für das ÖFB-Team eingelaufen – womit er den bisherigen Fünften Toni Polster eingeholt hat!

0 Kommentare

Sabitzer, Sohn des sechsfachen ÖFB-Teamspielers Herfried, feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft am 5. Juni 2012 beim Freundschaftsspiel Österreichs gegen Rumänien am Innsbrucker Tivoli.

Marcel Sabitzer bei seinem Debüt
Marcel Sabitzer bei seinem Debüt(Bild: GEPA)

Der damalige Admira-Wacker-Spieler wurde im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen von Teamchef Marcel Koller in der 65. Minute für Guido Burgstaller eingewechselt. Damals wie heute im Nationalteam dabei: Marko Arnautovic und David Alaba.

Große Karriere
Seit damals ist viel geschehen: Sabitzer war eine große Karriere vergönnt, die ihn von der Admira über den SK Rapid und Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, zum FC Bayern München, zu Manchester United und zu Borussia Dortmund führte.

Marcel Sabitzer im Dress seines Arbeitgebers Borussia Dortmund
Marcel Sabitzer im Dress seines Arbeitgebers Borussia Dortmund(Bild: AFP/APA/Ronny Hartmann)

Auf Klub-Ebene fuhr er bisher u.a. zwei deutsche Meistertitel mit den Bayern, einen österreichischen Meistertitel mit Red Bull Salzburg und den englischen Ligapokal mit ManUnited ein.

Im Nationalteam zeichnete er bis jetzt für 23 Tore verantwortlich und war bei den Europameisterschaften 2016, 2021 und 2024 im Aufgebot Österreichs vertreten …

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Ähnliche Themen
Marcel SabitzerToni PolsterMarcel KollerGuido Burgstaller
ÖsterreichRumänien
AdmiralÖFB
