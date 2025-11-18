Bajaj hat KTM jetzt vollständig übernommen

„Die Call-Option wurde ausgeübt“ – so technisch steht es in der abendlichen Aussendung der Pierer Mobilty AG. Damit ist KTM jetzt endgültig an den indischen Fahrzeugbauer Bajaj übergegangen.
Bajaj hatte am 22. Mai dieses Jahres mit Pierer Industries AG diese Call-Optionsvereinbarung geschlossen, die den Indern erlaubte, bis spätestens Ende Mai 2026 alle Anteile der Pierer Mobility zu übernehmen.
74,9 Prozent der Aktien
Und damit die Kontrolle über die Mattighofener Biker-Schmiede zu erlangen. Diese Option wurde nun ausgeübt und die von Pierer Mobilty gehalten Aktien gingen an Bajaj über. Die neu gegründete Pierer Bajaj AG ist im Alleineigentum der Inder und hält rund 74,9 Prozent der KTM-Aktien.
600 Millionen für KTM-Rettung
Bekanntlich hat Bajaj heuer 600 Millionen Euro an KTM überwiesen, um die Mattighofener Firma zu retten – am Ende stand die Totalübernahme.
