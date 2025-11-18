Bajaj hat KTM jetzt vollständig übernommen

74,9 Prozent der Aktien

Und damit die Kontrolle über die Mattighofener Biker-Schmiede zu erlangen. Diese Option wurde nun ausgeübt und die von Pierer Mobilty gehalten Aktien gingen an Bajaj über. Die neu gegründete Pierer Bajaj AG ist im Alleineigentum der Inder und hält rund 74,9 Prozent der KTM-Aktien.