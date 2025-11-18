Bosnien-Führung – und das Happel „explodierte“

Auswärtsteam Österreich

Und dann die zwölfte Spielminute: Haris Tabakovic köpfelt Bosnien, wenn auch in der Entstehung etwas glücklich in Führung. Und plötzlich „explodiert“ das Happel-Stadion. Die Bosnien-Fans switchen flugs in den Ekstase-Modus, lassen das Dach regelrecht wegfliegen. Dazu gibt‘s jede Menge Bengalen (die es wie auch immer ins Stadion geschafft haben). Ein Lautstärken- und Leucht-Spektakel. Österreichs stimmungstechnisch klar im Nachteil. Minutenlang fühlte es sich an, als würden Arnautovic und Co. das Gästeteam abgeben.