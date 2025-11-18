Bosnien-Führung – und das Happel „explodierte“

Das war extrem laut! Und grell! Die bosnischen Fans ließen das Happel-Stadion mit der 1:0-Führung für die Gäste im WM-Quali-Spiel gegen Österreich förmlich „explodieren“.
Einen Vorgeschmack gab‘s schon lange vor Anpfiff. Schon schraubten die Zigtausenden Auswärts-Fans den Lautstärken vor den Eingangstoren des Happel-Stadions am Dienstagabend dien Lärmpegel massiv in die Höhe. Dann im Stadion ein ähnliches Bild: die beiden Auswärtssektoren waren ohnehin bummvoll und auch durch das restliche Stadion zogen sich immer wieder bosnische Schals und Fahnen – und Fanchöre. Beeindruckend.
Auswärtsteam Österreich
Und dann die zwölfte Spielminute: Haris Tabakovic köpfelt Bosnien, wenn auch in der Entstehung etwas glücklich in Führung. Und plötzlich „explodiert“ das Happel-Stadion. Die Bosnien-Fans switchen flugs in den Ekstase-Modus, lassen das Dach regelrecht wegfliegen. Dazu gibt‘s jede Menge Bengalen (die es wie auch immer ins Stadion geschafft haben). Ein Lautstärken- und Leucht-Spektakel. Österreichs stimmungstechnisch klar im Nachteil. Minutenlang fühlte es sich an, als würden Arnautovic und Co. das Gästeteam abgeben.
Es dauerte, bis die Österreich-Fans wieder auf Touren kamen. Erst die Durchsage im Stadion, dass die Bosnier das Zünden von Bengalos unterlassen mögen, schien den Rot-Weiß-Rot-Supportern wieder Auftrieb zu geben ...
