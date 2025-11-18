Transfersperre! FIFA greift bei der Austria durch

Zweitligist Austria Klagenfurt bekam von der FIFA eine Transfersperre aufgebrummt – das bestätigt die Bundesliga der „Krone“. Für welchen Zeitraum gilt die Sanktion? Welcher Spieler ist involviert? Um welche Summe handelt es sich? Alle Antworten hier! Und: Dennoch lief gerade ein Afrikaner auf Probe. . .