WM-Achterbahn: Zwischen Himmel und Hölle in Graz

Am Ende rollte aber der Jubel durch die Bar, wurde ein lautstarkes „Immer wieder Österreich“ angestimmt. Die Freude war besonders bei Roland riesengroß. „Wie der Gregerl eingewechselt worden ist, hab ich noch zehn Euro auf meinem Wettguthaben oben gehabt – die hab ich auf ein Tor von ihm gesetzt!“, so der rot-weiß-rote Fan, der wegen der kleinen Tochter noch überlegt, ob er 2026 in die USA reisen wird. „Ich wär aber schon gern dort dabei, obwohl der Trump an der Macht ist.“